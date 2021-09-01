Пропавших в лесу на Сахалине женщин нашли живыми через неделю поисков

Две женщины, пропавшие без вести в лесу на Сахалине, найдены живыми на восьмой день поисков. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Местные жительницы пошли собирать ягоды 25 августа и исчезли в районе горы Вайда. Одной из них 33 года, второй — 50 лет. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В поисках участвовали правоохранители, сотрудники МЧС и волонтеры. Пропавших удалось найти в лесу. В ведомстве отметили, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По словам сахалинок, во время своего похода в лес, они встретили мужчину, который показал им сопку и заявил, что там очень много ягод и почти нет людей. Они сразу отправились туда, а когда решили вернуться назад, то поняли, что не понимают, в какую сторону им идти, сообщило местное издание astv.ru.

Все эти дни они питались ягодами и пили воду, для ночевки соорудили временное укрытие. Из-за сильного дождя обе насквозь промокли.

«Спали как-то на краю оврага. Ночью дождь лил и Катю вместе со мхом смыло в овраг. Пришлось вытаскивать ее оттуда», — рассказала одна из потерявшихся.

В один из дней они увидели вертолет и стали размахивать белым ведром, после этого их заметили и подняли на борт.