Пропавших в Красноярском крае девочек нашли живыми

Накануне вечером в Красноярском крае пропали две 11-летние девочки. В субботу утром их нашли живыми, их здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«На севере Красноярского края сотрудники ОМВД России по Таймырскому району нашли школьниц, пропавших накануне вечером», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас жизни и здоровью школьниц ничего не угрожает. С девочками и их родственниками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов в ближайшее время установят обстоятельства и причины ухода школьниц. В поисках детей принимали участие более 50 сотрудников ОВД. Также объявления о пропаже были отправлены службам такси, магазинам и размещены в социальных сетях.

Накануне в Иваново пропала трехлетняя девочка. До пропажи она находилась в квартире в микрорайоне Рождественский. Подробности случившегося пока не известны.