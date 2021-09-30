Пропавших в Екатеринбурге школьниц спустя неделю нашли в Челябинске

Пропавших в Екатеринбурге школьниц нашли спустя неделю в Челябинске. За это время две девушки успели пожить у незнакомого мужчины и попросить у его снять для них квартиру. Теперь им придется ответить на вопросы правоохранителей.

«Сейчас юных путешественниц оперуполномоченные на служебном автотранспорте везут в Екатеринбург, чтобы официально опросить об обстоятельствах их исчезновения и установить, не подверглись ли они каким-либо насильственных действиям», — сообщил E1.ru руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Предварительно полицейские выяснили, что две 14-летние школьницы пропали 23 сентября. В районе Старопышминска они сели в машину одного из местных жителей. Девушки сказали мужчине, что после ссоры с родными якобы приехали из Ульяновска. Водитель забрал школьниц к себе в общежитие, где они пробыли четыре дня.

За это время мужчина кормил девушек, купил им телефон и теплую одежду. После этого он отвез школьниц в Челябинск и снял для них квартиру. Мужчина звонил им по два раза в день, чтобы узнать, все ли у них в порядке.

Поиском школьниц занимались 12 сотрудников областного управления уголовного розыска ГУ МВД, а также волонтеры отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». Девушек заметили в одном из автобусов. Теперь во всех деталях предстоит разобраться правоохранителям.