Общество 12 сентября 2023, 14:37 Пропавших в челябинском лесу пенсионерок нашли на третьи сутки поисков Челябинское МЧС: пропавших в лесу пенсионерок нашли волонтеры РИА «Новости»

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Поиски пропавших в лесу в Кыштымском городском округе пенсионерок-грибников завершились успешно на третьи сутки. Женщин нашли волонтеры. Об этом сообщила пресс-служба челябинского главка МЧС в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что состояние найденных пенсионерок удовлетворительное. В психологической или медицинской помощи они не нуждаются.

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В региональной поисково-спасательной службе уточнили, что одну из женщин нашли добровольцы Озерского мотоклуба недалеко от города, вторую обнаружил лесник около горы Егоза.

«Огромная благодарность всем, принявшим участие в поисково-спасательных мероприятиях», — подчеркнули в ведомстве.

В отряде «Лиза Алерт» Челябинской области рассказали, что в лес за грибами 10 сентября ушли две жительницы 57 и 75 лет из поселка Кувалжиха.

К поискам привлекли сотрудников МЧС, поисково-спасательной службы, полиции, лесохраны, поисковых отрядов, волонтеров из числа неравнодушных жителей, а также родственников пенсионерок.