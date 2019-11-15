Пропавших при прорыве дамб под Красноярском прекратили искать

Спасатели завершили активную фазу поисков в районе прорыва дамб в Красноярском крае. Причиной этому стала погода — в регионе начались морозы.

Введенный ранее режим ЧС по-прежнему действует, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Поисковые работы проводят сотрудники правоохранительных органов, однако спасатели готовы помочь в случае надобности.

«В данный момент на месте -25 градусов, много снега, река подо льдом. Работать полноценно уже невозможно», — пояснили в МЧС.

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 17 Подробнее

Дамбы технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино разрушились 19 октября. Волна из глины, камней и грязи накрыла рабочий поселок, затопив два общежития временного типа.

Погибли 17 человек. Судьба еще троих до сих пор остается неизвестной. Пострадали более 40.

После ЧП возбудили уголовное дело, его расследование передали в главк СК РФ. Выяснилось, что все дамбы были возведены незаконно. На два месяца арестованы генеральный директор ООО «Сисим», горный мастер и начальник участка, которые являются подозреваемыми.