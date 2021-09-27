Пропавшие в Приморье туристки вышли на связь

На связь с родственниками вышли три туристки, которые пропали в районе горы Фалаза в Приморском крае. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное МЧС.

«Пропавшие туристки вышли на связь с родственниками, но спасатели пока их не обнаружили, поиски продолжаются», — цитирует представителя ведомства RT.

Женщины отправились в турпоход в минувшую субботу и пропали. К их поискам подключили правоохранителей, восемь спасателей и три единицы спецтехники.