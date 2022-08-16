Пропавшего журналиста «МК» задержала полиция

Полицейские задержали журналиста газеты «Московский комсомолец» Льва Сперанского, о пропаже которого ранее заявило издание. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, мужчину везут на допрос.

Сперанский занимается расследованиями по криминальной тематике. Он, в частности, писал про побег из ИВС в Истре, про скопинского маньяка Виктора Мохова. Также освещал ряд других резонансных процессов и происшествий.

Ранее 16 августа редакция «Московского комсомольца» в Теlеgrаm заявила о пропаже Сперанского.

«На работу Лев не приехал, хотя должен был появиться в назначенное время. Мобильные телефоны журналиста сначала не отвечали, а затем оказались заблокированными», — сказано в публикации.

По словам соседей мужчины, утром к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов.

Также газете не удалось связаться с супругой журналиста. Издание намеревалось подать заявление в полицию о пропаже своего сотрудника и его семьи.