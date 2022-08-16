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    16 августа 2022, 15:28

    Пропавшего журналиста «МК» задержала полиция

    Правоохранители сообщили о задержании пропавшего журналиста Сперанского

    Наза Салех Захи

    Полицейские задержали журналиста газеты «Московский комсомолец» Льва Сперанского, о пропаже которого ранее заявило издание. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, мужчину везут на допрос.

    Сперанский занимается расследованиями по криминальной тематике. Он, в частности, писал про побег из ИВС в Истре, про скопинского маньяка Виктора Мохова. Также освещал ряд других резонансных процессов и происшествий.

    Ранее 16 августа редакция «Московского комсомольца» в Теlеgrаm заявила о пропаже Сперанского.

    «На работу Лев не приехал, хотя должен был появиться в назначенное время. Мобильные телефоны журналиста сначала не отвечали, а затем оказались заблокированными», — сказано в публикации.

    По словам соседей мужчины, утром к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов.

    Также газете не удалось связаться с супругой журналиста. Издание намеревалось подать заявление в полицию о пропаже своего сотрудника и его семьи.