Общество 30 мая 2023, 03:30 Пропавшего в Пермском крае в апреле юношу нашли мертвым Волонтеры нашли мертвым 19-летнего парня, пропавшего в Пермском крае в апреле РИА «Новости»

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Парень, пропавший в Пермском крае в начале апреля, найден мертвым. О смерти 19-летнего юноши сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Жителя Карагайского округа живым последний раз видели 2 апреля. Тогда он вышел из дома и бесследно пропал.

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Поисками парня занимались почти два месяца, 29 мая волонтеры сообщили, что обнаружили его тело. Поисковики выразили соболезнования родным и близким погибшего юноши.

Троих взрослых и 13-летнего ребенка ранее нашли в тундре. Спасатели вывезли их оттуда на вертолете. Взрослые вместе с подростком 22 мая выехали из фактории Салпада в Панаевск на двух снегоходах, но не добрались вовремя до пункта назначения и перестали выходить на связь.

Спасатели МЧС России обнаружили группу из шести туристов из Белоруссии. Они находились на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг. Операция по спасению длилась 36 часов.