Пропавшего в Ленобласти ребенка нашли спящим в лесу

В Ленинградской области, в поселке Лосево, трехлетний ребенок вышел за калитку и пропал. В результате через четыре часа мальчика нашли спящим в лесу.

Женщина рассказала полицейским, что вышла из дома к машине за планшетом вместе с ребенком. Пока забирала гаджет из салона, мальчик успел куда-то убежать. Пришлось обратиться за помощью.

«В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Ленобласти от женщины поступило сообщение о том, что в Выборгском районе, в поселке Лосево, трехлетний ребенок гулял на даче, а в один миг вышел за калитку и пропал», — рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

На поиски вышли волонтеры, сотрудники МЧС, полицейские с собаками. Всего в поисковой операции приняли участие 64 человека и 14 единиц техники. Сайт 78.ru со ссылкой на очевидцев сообщил, что служебная собака взяла след и через четыре часа ребенка нашли спящим в лесу. Он находился в двух километрах от дачи.

«Все закончилось благополучно. Нашли в Новом Лосево, в сторону Топольков, где уже начинается лес. Нашли спящим. Был немного сырой. Жив, здоров», — рассказали люди.

По предварительным данным, здоровью ребенка ничего не угрожает. Сейчас он с мамой.