Пропавшего в апреле мальчика нашли мертвым в Башкирии

Девятилетнего мальчика, пропавшего в апреле, нашли мертвым в Гафурийском районе Башкирии. О результатах операции волонтеры отчитались в группе «Лиза Алерт. Башкортостан».

«Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — написали добровольцы.

Место, где обнаружили тело ребенка, не называется.

Мальчик покинул дом в селе Нижний Ташбукан днем 22 апреля. Там он гостил вместе с родителями. В каком направлении ушел ребенок, было неизвестно. Сначала несовершеннолетнего искали папа и мама, потом взрослые обратились в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».