Общество 18 марта 2023, 21:09 Пропавшего режиссера Российской недели моды Затылкина нашли мертвым Тело главного режиссера конкурса «Мисс Россия» Николая Затылкина нашли в квартире в Москве РИА «Новости»

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Главного режиссера-постановщика конкурсов «Мисс Россия» и Российская неделя моды Николая Затылкина нашли мертвым в квартире на северо-западе Москвы. Как сообщил сайт kp.ru, в полицию обратилась его супруга Ольга после того, как муж два дня не отвечал на ее звонки.

Когда правоохранители взломали дверь в помещение, то труп режиссера нашли на полу. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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На своей странице в социальных сетях жена режиссера сообщила, что церемония прощания и отпевание пройдет в понедельник, 20 марта, в Митинском крематории.

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Николаю Затылкину было 48 лет. Он основал компанию, которая занималась организацией крупнейших показов для мировых брендов и национального конкурса «Мисс Россия». Сам руководитель фирмы принимал участие в постановках как главный режиссер постановщик.