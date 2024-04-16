16 апреля 2024, 09:45
Пропавшего по пути из школы подростка нашли в Тюмени
Поиски пропавшего школьника завершили в Тюмени
В Тюмени закончились поиски пропавшего 13-летнего мальчика. Его нашли живым, сообщили на своей странице во «ВКонтакте» волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».
Активисты поблагодарили жителей за помощь в распространении информации о пропавшем 13-летнем ребенке.
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Накануне в Ленинском округе подросток вышел из школы и исчез. В течение нескольких часов родители не могли с ним связаться. На поиски мальчика выдвинулись волонтеры и сотрудники полиции.
Спустя какое-то время ребенка нашли живым. Причины и обстоятельства исчезновения школьника активисты не раскрывают.
Ранее в Улан-Удэ пропала без вести финалистка конкурса «Миссис Бурятия — 2024». Она таксовала на личном автомобиле марки Mitsubishi Outlander. После очередного выезда на работу 15 апреля девушка не вернулась домой. После ее пропажи следователи возбудили уголовное дело.
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