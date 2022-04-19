Пропавшего неделю назад мальчика разыскивают в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле почти неделю продолжаются поиски 16-летнего мальчика, который ушел из дома в школу 13 апреля. С тех пор он не появлялся дома и не выходил на связь с родными. Выяснить, где сейчас находится школьник, правоохранителям пока не удалось.

Как пишет tagilcity.ru со ссылкой на сведения поискового отряда «Скорпион», рост пропавшего 170-175 сантиметров. Мальчик ушел из дома в красной куртке, темной футболке с длинным рукавом, черных спортивных штанах и в темной обуви. Пропавший имел при себе темный рюкзак камуфляжной расцветки.

В ходе поисков выяснилось, что у школьника ранее случались ссоры с отцом.