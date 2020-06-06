Пропавшего мальчика нашли живым в Прикамье. Он провел в лесу три дня

В Пермском районе спасатели нашли живым 10-летнего мальчика, пропавшего в лесу 3 июня. Его состояние оценивается как удовлетворительное, с ребенком работают психологи и врачи.

Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. Мальчика нашли около деревни Верхний Будым.

Как ранее сообщал «Интерфакс», мальчик потерялся около деревни Лель, в которой жил. Вместе с двумя друзьями он возвращался с реки. Пропавший ребенок поехал на велосипеде по другой дороге и не вернулся домой. Сначала родители искали его самостоятельно, но затем обратились за помощью.

В розыске пропавшего мальчика участвовали самолет, вертолет, два беспилотника, кинологи с собаками, сотрудники МСЧ, МВД и Росгвардии, охотники и волонтеры. Всего в тайгу вышли около 300 человек.

В Башкирии 6 июня в деревне Урмантау пропал шестилетний немой мальчик. Его ищут односельчане, криминалисты и добровольцы.