Пропавшего экс-зампредседателя правительства Пензенской области нашли в Москве | 360°

Общество 14 сентября 2022, 11:17 Поделиться Telegram

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Viber Пропавшего экс-зампредседателя правительства Пензенской области нашли в Москве «Лиза Алерт»: пропавшего экс-замглавы правительства Пензенской области нашли в Москве Официальный сайт

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Пропавшего в Москве бывшего зампредседателя правительства Пензенской области Василия Трохина нашли живым. Информация об этом появилась на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

По данным активистов отряда, Трохин приехал в Москву по рабочим делам, но на обратный поезд до Пензы не сел и перестал выходить на связь, уточнил ТАСС.

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В среду его нашли. Отряд поблагодарил всех, кто принимал участие в поиске. Где обнаружили Трохина, в «Лизе Алерт» не уточнили, данных о его состоянии тоже не привели.

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Должность заместителя председателя правительства Пензенской области Трохин занимал в период с 2015 по 2020 год. В настоящее время он работает председателем правления ассоциации «Совет муниципальных образований региона».

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