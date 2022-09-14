Пропавшего экс-зампредседателя правительства Пензенской области нашли в Москве | 360°

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Пропавшего экс-зампредседателя правительства Пензенской области нашли в Москве

«Лиза Алерт»: пропавшего экс-замглавы правительства Пензенской области нашли в Москве

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Пропавшего в Москве бывшего зампредседателя правительства Пензенской области Василия Трохина нашли живым. Информация об этом появилась на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

По данным активистов отряда, Трохин приехал в Москву по рабочим делам, но на обратный поезд до Пензы не сел и перестал выходить на связь, уточнил ТАСС.

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В среду его нашли. Отряд поблагодарил всех, кто принимал участие в поиске. Где обнаружили Трохина, в «Лизе Алерт» не уточнили, данных о его состоянии тоже не привели.

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Должность заместителя председателя правительства Пензенской области Трохин занимал в период с 2015 по 2020 год. В настоящее время он работает председателем правления ассоциации «Совет муниципальных образований региона».

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