Пропавшая в Новый год школьница из Екатеринбурга нашлась

Жительница Екатеринбурга, 13-летняя школьница, ушла из дома 31 декабря и пропала. Спустя две недели она самостоятельно вернулась.

Девушка не пострадала. Полиция провела с подростком профилактическую беседу о недопустимости подобных побегов. Об этом сообщил Znak.com со ссылкой на отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Маму школьницы привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Ведь женщина не стала сразу обращаться в полицию с заявлением о пропаже дочки.

Девушка ушла из дома накануне нового года, а полиция объявила ее в розыск лишь 9 января. Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области также начал доследственную проверку по факту пропажи 13-летней жительницы Екатеринбурга. Следователи рассказали, что раньше девушка уже пропадала на несколько дней, но всегда возвращалась домой.