Пятнадцатилетнюю жительницу Богородицка Тульской области, пропавшую 5 октября, нашли живой. По неофициальным данным, она добровольно уехала в другой регион вместе с 23-летним молодым человеком.

«Несовершеннолетняя обнаружена сотрудниками полиции в Нижегородской области. В ближайшее время девочка будет допрошена следователем СКР в целях выяснения обстоятельств ее исчезновения и места ее нахождения в период отсутствия», — сообщили в тульском главке Следственного комитета.

По данным Life.ru, девушка сбежала со своим возлюбленным. Он попал на камеры наблюдения и считался возможным похитителем школьницы. Обоих обнаружили в машине, девушка заявила, что «у них чувства», сказано в заметке.

Родители пропавшей обратились в полицию 5 октября. Они сообщили, что дочь ушла на занятия в музыкальную школу, но домой не вернулась.

В полиции изучили записи с камер. Выяснилось, что какое-то время за девушкой шел, озираясь по сторонам, мужчина в черной одежде. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.