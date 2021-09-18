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    18 сентября 2021, 08:09

    Пропавшая под Томском экспедиция вышла на связь

    Ольга Назаркина

    Участники экспедиции, пропавшие Сибири, вышли на связь. Сейчас они находятся на северо-востоке Томской области и вскоре должны выйти к поселку Катайга.

    Пропавшая под Томском экспедиция вышла на связь

    Об обнаружении группы сообщил ТАСС со ссылкой на представителя томского отделения Русского географического общества. Собеседник агентства отметил, что РГО не является организатором этой экспедиции.

    «Вышла на связь с группой жена руководителя экспедиции Алексея Гапонова. Созванивались по спутниковой связи, они нормально, скоро должны появиться», — уточнил он.

    По данным регионального отделения РГО, группа из девяти человек последний раз была замечена 11 сентября. Люди находились на болотистом участке, из-за этого они изменили маршрут и решили пойти через Обь-Енисейский канал. Никто из них не пострадал, сегодня вечером группа должна вернуться в Томск.