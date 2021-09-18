Пропавшая под Томском экспедиция вышла на связь

Участники экспедиции, пропавшие Сибири, вышли на связь. Сейчас они находятся на северо-востоке Томской области и вскоре должны выйти к поселку Катайга.

Об обнаружении группы сообщил ТАСС со ссылкой на представителя томского отделения Русского географического общества. Собеседник агентства отметил, что РГО не является организатором этой экспедиции.

«Вышла на связь с группой жена руководителя экспедиции Алексея Гапонова. Созванивались по спутниковой связи, они нормально, скоро должны появиться», — уточнил он.

По данным регионального отделения РГО, группа из девяти человек последний раз была замечена 11 сентября. Люди находились на болотистом участке, из-за этого они изменили маршрут и решили пойти через Обь-Енисейский канал. Никто из них не пострадал, сегодня вечером группа должна вернуться в Томск.