Пропавшая без вести петербургская школьница вернулась к родителям
В Санкт-Петербурге в минувшую пятницу домой вернулась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года и не вернулась. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным издания, после того, как девочка пропала, правоохранители возбудили уголовное дело. Ее искали как в Северной столице, так и в других городах страны. По возвращении школьница объяснила родителям, что работала в различных заведениях общепита, и на заработанные деньги снимала жилье.
«В настоящее время выясняются все обстоятельства безвестного отсутствия школьницы, будут изучены условия жизни ребенка в семье, а также причины ее ухода, приняты соответствующие меры реагирования», — пояснили в пресс-службе ведомства.