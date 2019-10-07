Пропавшая без вести петербургская школьница вернулась к родителям

По данным издания, после того, как девочка пропала, правоохранители возбудили уголовное дело. Ее искали как в Северной столице, так и в других городах страны. По возвращении школьница объяснила родителям, что работала в различных заведениях общепита, и на заработанные деньги снимала жилье.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства безвестного отсутствия школьницы, будут изучены условия жизни ребенка в семье, а также причины ее ухода, приняты соответствующие меры реагирования», — пояснили в пресс-службе ведомства.