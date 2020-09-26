Пропала уборщица, победившая на выборах в поселении под Костромой

Местные жители рассказали, что пару дней не видели ее в деревне. Они предполагают, что Марина отправилась на работе за клюквой. Также они уточнили, что в доме, где женщина живет со своей семьей, сейчас никого нет.

Один из ее соседей поделился, что Удгодская была на связи. Она заявила, что появится в новой должности 1 октября.

Ранее Угодская рассказала, что выиграла выборы на пост главы поселения случайно. Бывший глава Николай Локтев попросил ее побыть «подставным лицом», чтобы точно выиграть выборы. Но голосующие решили иначе. Удгодская призналась, что ничего не делала, но местные жители предпочли ее кандидатуру. В итоге уборщица набрала 84 голоса против 46, которые получил Локтев.

После этого российские журналисты выдвинули уборщицу на Нобелевскую премию. Выяснилось, что не только номинант должен соответствовать высоким требованиям, но и отправитель заявки. На эту роль подошел журналист, который читал лекции на журфаке в Международном университете.