Пропаганду ЛГБТ в России захотели запретить вне зависимости от возраста

В России предложили ввести запрет на пропаганду ЛГБТ и педофилии среди людей всех возрастов. Председатель комитета Госдумы по информполитике, IТ и связи Александр Хинштейн уже направил законопроект на отзыв правительству.

Парламентарий рассказал о новой инициативе в своем Telegram-канале. Пока что в России предусмотрена ответственность только за пропаганду ЛГБТ среди детей.

«Мы с коллегами по IT-комитету хотим распространить ее на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, безотносительно возраста», — объяснил он.

Авторы законопроекта предложили внести правки в статью Кодекса об административных правонарушениях России и заменить статью о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних новой формулировкой: «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений».

Кроме того, они предложили ввести штрафы за пропаганду педофилии в СМИ и интернете от 400 до 800 тысяч рублей для частных лиц, от 800 тысяч до двух миллионов рублей — для должностных лиц и от четырех до 10 миллионов рублей либо приостановки деятельности до 90 суток — для компаний.

В законопроект также включили административную ответственность за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения.