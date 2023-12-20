Общество 20 декабря 2023, 14:48 Пропаганду ЛГБТ увидели в клипе Баскова Канал «Точка ТВ» оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ в клипе Баскова РИА «Новости»

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Развлекательный телеканал «Точка ТВ» попал на штраф в один миллион рублей за пропаганду ЛГБТ* в клипе певца Николая Баскова «Странник». Решение по делу вынес Таганский суд Москвы. Информацию разместили на официальном портале судов общей юрисдикции.

Дело зарегистрировали еще в октябре. Летом 2023 года телеканал показал в эфире клип Баскова, который не промаркировали плашкой «18+».

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В постановлении указали, что артиста показали в окружении свиты мужского пола. А рассказанная история отношений лирического героя с другим мужчиной происходит на фоне «атмосферы гедонизма и разврата», ее показывают в сценах «невербального чувственного взаимодействия» двух женщин в «сексуальном контексте».

«„Точка ТВ“ признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей», — уточнили в тексте постановления.

Решение вынесли 12 декабря.

Подобная история недавно произошла с клипом артиста Сергея Лазарева. Видео на песню «Так красиво» удалили с YouTube-канала и сайта артиста, так как суд в Санкт-Петербурге заметил там пропаганду ЛГБТ*.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.