Общество 26 июня 2023, 17:38 Пропаганду ЛГБТ нашли в студенческом показе мод в Дагестане «Подъем»: Госдума усмотрела пропаганду ЛГБТ в дизайнерской работе выпускницы в Дагестане Freepik

Читать 360tv в

Минкультуры Дагестана начало проверку в художественном училище из-за выпускной дизайнерской работы одной из студенток. Депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал образы неприемлемыми и предложил руководству колледжа уйти с поста. В беседе с «Подъемом» он отметил, что в работе просматриваются пропаганда ЛГБТ и насмешки над религией.

Парламентарий назвал постановку «уродством» и заявил, что она не имеет ничего общего с творчеством. Он адресовал претензии прежде всего не юным дизайнерам, допустившим «детскую выходку», а руководству госколледжа, которое им потакало.

«Никто не имеет право под соусом якобы своих дипломных работ поднимать на смех все, что связно с религиозными чувствами. <…> Нам это чуждо, мы это не принимаем, и нас это возмущает», — подчеркнул Хамзаев.

По его мнению, культура должна быть созидательной, а не разрушительной, и добавил, что культурное многообразие Дагестана стоит защитить от такого «искусства».

В учебном заведении изданию пояснили, что при создании образов было необходимо использовать контраст цвета и гротеск, «провокационных и пропагандирующих задач не было». Создателей вдохновили работы модельера Ли Александра Маккуина и фильм Федерико Феллини «Джульетта и духи». Работа над дипломом шла под руководством «ведущего педагога».

Директора училища вызвали в Минкультуры.