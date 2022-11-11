Общество 11 ноября 2022, 11:14 Пропагандирующие жестокость и порнографию компьютерные игры захотели запретить в России Поправки о запрете пропагандирующих жестокость видеоигр подготовили в Госдуме Unsplash

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В России могут запретить компьютерные игры, которые пропагандируют жестокость, насилие и порнографию. Такие поправки разработали к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, сообщило РИА «Новости».

Изменения к документу разработала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, сегодня в России нет должного регулирования оборота видео- и компьютерных игр.

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Из-за этого, по ее словам, дети никак не защищены от демонстрации актов насилия. Нет запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей и желания сменить пол в этом сегменте развлечений, уточнила она.

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Идею добавить поправки в законопроект поддержал зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов. По его словам, подобные видеоигры являются «дьявольскими проявлениями», которые идут вразрез с традиционными российскими ценностями.

«Все, где это сегодня демонстрируется, должно быть вне закона», — подчеркнул он.

Второе чтение законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ пройдет 27 ноября. В конце октября глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что введение уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений ко второму чтению существующего проекта формально невозможно.