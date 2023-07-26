Общество 26 июля 2023, 17:56 Prop-tech-эксперт Шальнев объяснил, что проблемы шумных соседей и ремонта не входят в компетенцию УК

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Если жильцов раздражают шумные соседи или беспокоит проблемы с собственной сантехникой, то многие считают, что эти проблемы должна решать управляющая компания. Однако это не так, рассказал «Газете.ru» эксперт по недвижимости Андрей Шальнев.

Он объяснил, что хозяевами помещений являются именно собственники, а УК лишь должна следить за ним. Поэтому, если соседи нарушают закон о тишине и делают ремонт по вечерам в выходные, то жаловаться нужно в полицию или городскую администрацию. Также управляющая компания не отвечает за сорванные краны или засор унитаза. А вот сломанные во дворе лавочки или облупившаяся краска в подъезде — это те вопросы, которые как раз находятся в компетенции УК.

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