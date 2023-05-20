Общество 20 мая 2023, 16:25 «Пронесли тайком». Рэперу Schokk запретили принести российский флаг на собственный концерт Рэпер Schokk заявил о запрете принести флаг России на собственный концерт в Москве Фото: скриншот из видео / Соцсети

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Охранники московского клуба «Флакон» запретили рэперу Диме Бамбергу, известному под псевдонимом Schokk, принести российский флаг на собственный концерт. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

По словам музыканта, охранники не пускали в помещение с российским триколором и пытались его изъять, поэтому флаг на сцену он пронес тайно.

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«Этот флаг мы пронесли тайком. Охрана на входе во „Флакон“ пыталась этот флаг отобрать», — заявил исполнитель.

Бамберг заявил, что охране в принципе запретили пускать в клуб посетителей с российскими триколорами. Он добавил, что политика нейтралитета непозволительна.

Рэпер Schokk имеет немецкое гражданство. Он открыто поддерживает спецоперацию России на Украине, в феврале 2022 года переехал в Москву, поскольку в Германии в его отношении возбудили уголовное дело из-за пророссийской позиции. Позже музыкант обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище.