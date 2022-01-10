Промышленный вылов китообразных запретили в РФ

Закон, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китообразных, вступает в силу в России с 10 января. Об этом сообщил ОТР.

Закон защищает от охоты дельфинов, китов, косаток, белух и морских свиней. Ранее отлов китообразных регулировался только международными положениями.

В Госдуме планируют также запретить отлов китообразных в культурно-просветительских целях, чтобы исключить появление «китовых тюрем» наподобие той, что была ликвидирована в Приморье.