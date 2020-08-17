Промышленные роботы появились на заводе в Свердловской области

Промышленные роботы появились на Первоуральском новотрубном заводе в Свердловской области. Благодаря им скорость изготовления труб увеличится на 15%, сообщил операционный директор магистрального дивизиона группы ЧТПЗ Алексей Дронов.

«С вводом в строй нового шлеппера годовой объем выпуска продукции на машине непрерывного литья заготовок вырастет более чем на 15%», — отметил он.

По словам специалиста, производить изделия можно будет быстрее при обычном объеме сырья. Так, цены на продукцию уменьшатся, а ее качество вырастет. В год завод сможет производить более 1300 тысяч тонн заготовок, пишет сайт Ura.ru.

Новое оборудование теперь есть в цеху «Железный Озон 32». Ранее группа ЧТПЗ создала там цифровой алгоритм для сталеваров, который позволил сократить расход сырья.