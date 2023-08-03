Важное 03 августа 2023, 12:14 Промышленность России набирает ход — Путин Путин указал на рост занятости и зарплат в сфере промышленности России РИА «Новости»

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Российская промышленность набирает ход, заявил президент РФ Владимир Путин. На это, по его словам, указывают и показатели занятости, и рост зарплат сотрудников отрасли, сообщила пресс-служба Кремля.

«По итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%. Это хороший результат», — подчеркнул глава государства на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

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В целом, по оценке президента, ситуацию можно назвать стабильной и устойчивой. Говоря о занятости, он обратил внимание, что показатель в обрабатывающих отраслях сохраняется на том же уровне, что и в 2021 году.

«Она составляет порядка десяти миллионов человек — это 14% всех занятых в нашей экономике. Это приличный уровень», — указал Путин.

Отдельно он прокомментировал рост заработной платы. В мае она более чем на 20% превысила прошлогодний уровень.

«Я так понимаю, это „номинал“, в „номинале“ — 69,2 тысячи рублей в месяц», — уточнил глава государства.

По словам Путина, сохранение занятости и рост заработной платы указывают на то, что российская промышленность набирает ход и обороты. Появляются заказы, идет освоение новых направлений, заключил президент.