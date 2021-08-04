Промышленно-логистический парк создадут в ЯНАО

Парк «Обской причал» планируют создать в городе Лабытнанги. Там модернизируют инфраструктуру речного порта, а также построят новые производственные мощности. Об этом рассказал «Север-Пресс».

Предстоит огромная работа по прокладке газопровода, а также по обновлению коммунальных систем речного порта. Рабочие реконструируют причальные стенки, заменят кранов и построят производственные корпусы.

Новый промышленно-логистический парк заработает для предприятий топливно-энергетического комплекса. Кроме того, будет открыто производство строительных материалов, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Транспортный узел в Лабытнанги является важным элементом, где одновременно сходятся железнодорожные, автомобильные и водные пути. Благодаря новому промпарку возможно будет реализовать цели по развитию Арктической зоны России и Ямала до 2035 года.