Общество 14 февраля 2023, 14:26 Овчинский: на семинаре для промышленников и инвесторов расскажут о мерах городской поддержки РИА «Новости»

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Семинар о мерах поддержки инвесторов и промышленников Москвы пройдет 16 февраля. Об этом сообщил глава департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы Владислав Овчинский.

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Мероприятие пройдет в рамках цикла «Семинары для бизнеса». Принять участие в офлайн- и онлайн-форматах семинара может любой желающий. Форма для регистрации и подробное расписание мероприятий можно уточнить на инвестиционном портале Москвы.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Овчинский подчеркнул, что у бизнеса в российской столице есть широкие возможности благодаря доступу к антикризисным и системным мерам поддержки, крупным рынкам сбыта и развитой городской инфраструктуре.

«Сегодня промышленникам доступно свыше 20 финансовых и нефинансовых инструментов. Мы предлагаем новые решения в „Банке технологий“, расширяем список сервисов инвестпортала Москвы. Компании могут получить статус промышленного комплекса, воспользоваться помощью специалистов в подборе площадки под размещение производства или взять льготные кредиты», — отметил он.

На семинаре специалисты департамента инвестиционной и промышленной политики столицы расскажут о льготах для резидентов и арендаторов в особой экономической зоне «Технополис Москва» и объектах инвестиционной инфраструктуры.

Звездными гостями мероприятия станут также посол доброй воли UNIDO Вероника Пешкова и директор журнала Voice Мария Колмакова.