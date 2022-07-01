Промышленник Горохов заявил, что потенциал экономики Донбасса составит 1,5-2 триллиона рублей в год

ДНР и ЛНР в составе РФ смогут стать не дотационными регионами, а регионами-донорами. Таким мнением с РИА «Новости» поделился промышленник ЛНР, председатель совета директоров группы компаний «Маршал» Сергей Горохов.

«Оценка валового регионального продукта в 1,5-2 триллиона рублей дает представление о масштабах экономики Донбасса и позволяет с абсолютной уверенностью утверждать, что в перспективе ближайших лет Луганская и Донецкая республики в составе России будут не дотационными регионами, а регионами-донорами», — заявил он.

Он отметил, что, по данным украинского Госстата на 2013 год, до 2014 года Донецкая и Луганская области совокупно давали 20-25% ВВП Украины и почти 30% объемов реализованной продукции.