Общество 09 января 2023, 17:26 Проложить лыжные трассы и велодорожки в лесах предложили в Госдуме

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Заместители председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган и Евгений Марков предложили проложить маршруты в лесах для лыжников, велосипедистов и пешеходов. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Подобный законопроект может быть рассмотрен уже в январе. Единственное условие заключается в том, чтобы дорожки были обустроены не в хаотичном порядке, а по госпрограммам.

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Сейчас возводить инфраструктуру для туристов и спортсменов можно лишь на 20% участка леса, выделенного под рекреационную деятельность. Причем площадь не должна превышать гектара. По словам авторов проекта, пешеходные дорожки должны быть шириной не менее двух метров, а велосипедные дорожки — 2,5-3,6 метра.

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