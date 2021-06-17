Проливные дожди обрушатся на несколько регионов России

В четверг, 17 июня, на несколько регионов России обрушатся ливни. Проливные дожди приведут к масштабным потопам в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил ТАСС, что из-за обильных дождей на улицах этих городов воды «будет по колено».

«17 июня у нас будут потопы на Черноморском побережье Кавказа, от Новороссийска до Тамани, Восточный Крым, Керчь, Феодосия. Там выльется местами до 30–50 миллиметров осадков, то есть почти половина бочки воды на метр квадратный. Оттуда будут приходить тревожные сводки о подтопленных территориях. Больше всего их будет в Керчи», — отметил Тишковец.

Ливни в Краснодарском крае уже начались в ночь на 17 июня, сообщил «Царьград». К полудню дожди сместятся на восток Крымского полуострова, в Керчь, Феодосию.

Если в одних регионах проливные дожди, то в других жители мучаются от засухи. Накануне депутат Госдумы Александр Ильтяков на самолете совершил облет территории Зауралья, оценив ситуацию с засухой в Курганской области. Во время полета он попросил у Бога дождя и перекрестился.