Российские военные в ходе спецоперации раскрыли планы Украины с применением перелетных птиц для распространения опасных болезней в России. Орнитолог Вадим Мишин рассказал «360», что дикие птицы уже используются как средства доставки, а первые попытки зафиксировали в прошлом году.

«Первые попытки такого использования птиц были в 2021 году, когда в средней полосе России среди птиц вдруг возникла эпидемия лихорадки Западного Нила. Именно среди диких птиц, в основном хищников», — сообщил Мишин.

Орнитолог подчеркнул, что случаи лихорадки Западного Нила прежде никогда не было на российских территориях.

«Она переносится естественным путем комарами. И эти комары не водятся в наших широтах в принципе, их и не было замечено», — сказал специалист.

И если в прошлом году все ломали голову, пытаясь понять, как в Россию могла проникнуть эта лихорадка, то теперь стало понятно, отметил Мишин.

«Можно сделать модификации лихорадки Западного Нила, которые могут заражать и людей. Вот эти модификации, они были только среди птиц», — подчеркнул орнитолог.

Заразиться воздушно-капельным путем невозможно, добавил он. Надо, чтобы комар укусил птицу, насосался, а потом укусил человека и заразил его. Из-за этого распространения на людей не произошло, объяснил Мишин.

«В этом плане орнитология — один из самых эффективных способов доставки. Ничего с этим никакими ракетами не сделаешь. Они пролетят где угодно и как угодно, но только по своим маршрутам. И если знать, где эти птицы будут гнездиться, и их заразить, то они привезут заразу. Правда, потом они с этой же заразой вернутся обратно, что тоже интересно», — отметил он.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли данные о работе финансируемых США лабораторий на Украине над проектом UP-4, в рамках которого изучалась возможность использования разных видов мигрирующих птиц для распространения болезней, в том числе на территории России.