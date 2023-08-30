Общество 30 августа 2023, 12:21 Пролетевший над Ангарском метеор сняли на видео Камера домофона сняла, как над Иркутской областью пролетел метеор

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Жители Иркутской области в ночь на 29 августа заметили в небе метеор. Они показали в соцсетях записи с камеры домофона и видеорегистратора, сообщил Daily Storm.

Яркий объект пролетел по темному небу 29 августа около 00:30 (28 августа около 19:30 по московскому времени). Очевидцы наблюдали за ним в Ангарске и на берегу Байкала. В соцсетях сразу выдвинули версию о пролетевшем метеоре, так как за ним увидели газовый хвост.

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Директор Астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев в разговоре с РИА «Новости» подтвердил эти догадки. По его подсчетам, яркий болид прошел в 200-300 километрах от Ангарска.

«Это камешек, который влетел в атмосферу, разогрелся от огромной скорости и сгорел в атмосфере. До Земли вряд ли долетел», — сказал он.

В начале года сгоревший метеорит сняли над Ла-Маншем. Sar2667 вошел в атмосферу Земли утром 13 февраля. Специалисты заявили, что такие явления случались несколько раз в год, и трудно предсказать их заранее.