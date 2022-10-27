Прокуроры за полтора года выявили более 650 тысячи нарушений в сфере ЖКХ | 360°

Общество 27 октября 2022, 16:57 Прокуроры за полтора года выявили более 650 тысячи нарушений в сфере ЖКХ Генпрокурор Краснов рассказал о выявленных нарушениях в сфере ЖКХ за полтора года РИА "Новости"

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Более 650 тысяч нарушений в сфере ЖКХ выявили сотрудники российской прокуратуры за последние полтора года. По материалам проверок завели более двух тысяч уголовных дел, в том числе коррупционной направленности. Об этом в своем докладе на заседании коллегии «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства» рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

На развитие и модернизацию сферы ЖКХ государство и простые россияне направляют сотни миллиардов рублей. Средства неоднократно становились объектом преступных посягательств.

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«За полтора года по материалам прокуроров возбуждено более двух тысяч уголовных дел, в том числе коррупционной направленности. Меры реагирования способствовали расселению трех тысяч бараков. По нашим требованиям из тарифов исключили неправомерные расходы на сумму два миллиарда рублей», — перечислил Краснов.

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Он добавил, что прокуроры пресекли попытки региональных операторов перенести сроки капитального ремонта более 700 жилых домов. После вмешательства ведомства более 93 тысяч домохозяйств смогли провести себе газ.

Генпрокурор отметил, что ежедневно получает десятки жалоб от людей на некачественные коммунальные услуги и плохую работу управляющих организаций.

«Всего за полтора года рассмотрено 253 тысячи подобных обращений», — рассказал Краснов.

Глава ведомства добавил, что известны случаи, когда управляющие компании подделывали результаты собраний собственников. Местные чиновники их покрывали, а контролирующие органы закрывали на такие нарушения глаза.

Генпрокурор поручил сотрудникам региональных отделений оперативно реагировать на все жалобы жителей и принимать меры.

«Я уже не раз говорил прокурорам, что самим фактом внесения представления, как, впрочем, и другого акта реагирования, протекающую крышу не залатаешь и питание ребенку не разогреешь. Важно добиваться реального исполнения заявленных требований и убеждаться в этом лично, что называется, своими глазами», — добавил он.

Генеральный прокурор подчеркнул, что сегодня ситуация требует от сотрудников глубокого подхода к каждой проблеме и повышенного спроса с ответственных лиц. Он поручил главам региональных прокуратур взять под личный контроль меры по противодействию коррупционным нарушениям, чтобы выделенные из бюджета средства и карманов жителей шли на предназначенные цели.

Также он потребовал от подчиненных добиваться передачи коммунальных объектов в управление ответственным организациям, чтобы потери на сетях компенсировались не за счет простых людей.