  • Прокуроры выяснят, почему девочка-инвалид из Башкирии не попала в детский сад

    21 сентября 2019, 09:57

    Андрей Иванов

    Прокуратура Башкирии организовала проверку сообщения о двухлетней девочке со сросшимися пальцами и деформированным лицом, которую отказываются брать в детский сад. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное надзорное ведомство.
    Прокуроры выяснят, почему девочка-инвалид из Башкирии не попала в детский сад

    «По данному факту прокуратурой Стерлитамакского района организована проверка. Надзорный орган даст правовую оценку действиям или бездействиям должностных лиц местного самоуправления, а также докторам поликлиники, курирующей ребенка», — приводит агентство текст сообщения региональной прокуратуры.

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    Ранее благотворительный фонд «Радуга добра» рассказал в социальной сети «ВКонтакте» о двухлетней девочке Софье Гизатуллиной из башкирского села Алатаны с деформированным лицом и сросшимися пальцами.

    Ее не берут в садик, не оформляют инвалидность, утверждают волонтеры. В мэрии Стерлитамакского района сообщили, что родители ребенка не обращались к руководству детского сада села Алатаны.

    В управе добавили, что мама Софьи принесла заявление несколько дней назад первый раз.