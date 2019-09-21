Прокуроры выяснят, почему девочка-инвалид из Башкирии не попала в детский сад

«По данному факту прокуратурой Стерлитамакского района организована проверка. Надзорный орган даст правовую оценку действиям или бездействиям должностных лиц местного самоуправления, а также докторам поликлиники, курирующей ребенка», — приводит агентство текст сообщения региональной прокуратуры.

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Ранее благотворительный фонд «Радуга добра» рассказал в социальной сети «ВКонтакте» о двухлетней девочке Софье Гизатуллиной из башкирского села Алатаны с деформированным лицом и сросшимися пальцами.

Ее не берут в садик, не оформляют инвалидность, утверждают волонтеры. В мэрии Стерлитамакского района сообщили, что родители ребенка не обращались к руководству детского сада села Алатаны.

В управе добавили, что мама Софьи принесла заявление несколько дней назад первый раз.