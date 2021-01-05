Прокуроры рассказали о борьбе с ростом цен в России

Генеральная прокуратура организовала проверки стоимости продуктов в российских магазинах. Сотрудникам удалось пресечь попытки повышения стоимости сразу в нескольких регионах. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Мерами прокурорского реагирования удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост в республиках Башкортостан и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах», — привел ТАСС сообщение пресс-службы.

В первом полугодии 2020-го было зафиксировано более 600 нарушений в сфере ценообразования. Сотрудники ведомства вынесли более 270 представлений для устранения нарушений. К ответственности привлекли 330 виновных, а также объявили более 540 предостережений.

Еще Генпрокуратура проводила целевые проверки в Дальневосточном федеральном округе. В Петропавловске-Камчатском удалось снизить ценники на хлеб, а в Якутии уменьшили стоимость 47 наименований продуктов.

В Бурятии наценка на чай и подсолнечное масло превышала 39 и 35,5% соответственно. После проверки цены на эти товары были снижены. Кроме того, надзорное ведомство пресекло попытки повысить цены на услуги компаний, хранящих зерно. Рост стоимости мог привести к подорожанию муки и хлебобулочных изделий.