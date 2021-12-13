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    13 декабря 2021, 19:13

    Прокуроры проверят все негосударственные образовательные организации Подмосковья

    Обручреждения негосударственного характера в Московской области проверят прокуроры

    Михаил Закурдаев

    Проверочные мероприятия пройдут во всех негосударственных образовательных организациях Подмосковья. Так распорядился прокурор области Сергей Забатурин.

    Прокуроры проверят все негосударственные образовательные организации Подмосковья

    «Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала негосударственных образовательных организаций, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима. Будет дана правовая оценка действиям администрации учреждений в условиях чрезвычайного происшествия», — гласит сайт прокуратуры региона.

    Отмечается, что проверят и прочие вопросы исполнения законов РФ. По итогам примут меры прокурорского реагирования.

    Проверка назначена после того, как на входе в церковную гимназию при Серпуховском Введенском женском монастыре бывший учащийся устроил попытку суицида, подвергнув опасности окружающих. Он сейчас находится в реанимации. Кроме него есть несколько пострадавших, но из них госпитализировать пришлось только одного ребенка. Существует информация, что его могли травить в ходе обучения в гимназии.