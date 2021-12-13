Прокуроры проверят все негосударственные образовательные организации Подмосковья

Проверочные мероприятия пройдут во всех негосударственных образовательных организациях Подмосковья. Так распорядился прокурор области Сергей Забатурин.

«Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала негосударственных образовательных организаций, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима. Будет дана правовая оценка действиям администрации учреждений в условиях чрезвычайного происшествия», — гласит сайт прокуратуры региона.

Отмечается, что проверят и прочие вопросы исполнения законов РФ. По итогам примут меры прокурорского реагирования.

Проверка назначена после того, как на входе в церковную гимназию при Серпуховском Введенском женском монастыре бывший учащийся устроил попытку суицида, подвергнув опасности окружающих. Он сейчас находится в реанимации. Кроме него есть несколько пострадавших, но из них госпитализировать пришлось только одного ребенка. Существует информация, что его могли травить в ходе обучения в гимназии.