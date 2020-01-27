Прокуроры проверят работу кондуктора, высадившего ребенка из автобуса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после того, как кондуктор высадил из автобуса ребенка. У мальчика не было с собой наличных денег, и его высадили вечером в частном секторе.

О происшествии сайту E1.ru сообщила мама 13-летнего мальчика. После этого прокуроры Свердловской области начали проверку соблюдения прав несовершеннолетних, а также законодательства, регулирующего организацию перевозок пассажиров.

«Прокуратура устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетнего пассажира при проезде в общественном транспорте, запрошена необходимая документация в транспортной компании», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Мама мальчика рассказала, что ее сын вместе с другом ехал из Солнечного в центр Екатеринбурга, и кондуктор высадил его из автобуса № 077, когда они находились в частном секторе. Ребенок потратил свои наличные, а одной электронной картой им с другом расплатиться не удалось. В итоге мальчику пришлось идти домой пешком. Женщина заявила, что кондуктор мог решить вопрос с неоплаченным проездом по-другому: например, позвонить ей, чтобы она встретила ребенка на остановке и вернула деньги.

В диспетчерской компании, обслуживающей этот маршрут, после происшествия сообщили, что кондуктора будут снимать с линии.