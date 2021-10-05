Прокуроры потребовали признать «Мужское государство» экстремистской организацией

Нижегородская прокуратура потребовала признать экстремистской организацией объединение «Мужское государство» и запретить его. Информация появилась на сайте местного суда.

Прокуратура подала иск в областной суд с требованием запретить незарегистрированное межрегиональное объединение «Мужское государство». В карточке дела на сайте в качестве ответчиков указаны основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков, Игорь Носов и Дмитрий Губанов.

Поздняков в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас находится не в России, что этот бренд давно не его, а сообществом руководят другие люди.

«Скоро будет суд по признанию „Мужского государства“ экстремистским сообществом, на котором будут выступать обиженки из числа бывших соратничков на разных этапах покинувших когда-то сообщество», — написал он.

Поздняков также отметил, что будет и дальше бороться с компаниями, продвигающими «культурную оккупацию».

«Мужское государство» только за последние несколько месяцев устроило травлю в Сети брендам «ВкусВилл», «ЁбиДоёби» и «Тануки», которые делали рекламу с представителями ЛГБТ или темнокожими людьми. Они также присылали угрозы фем-активисткам и занижали рейтинги заведениям, которые сочли излишне толерантными.