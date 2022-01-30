«Прокурору не пройти, конвою не проехать». Судья в Петербурге не попал на работу из-за снега

В Санкт-Петербурге судья шел в Колпинский районный суд, чтобы отправить кого-то в СИЗО, но не смог попасть на работу из-за неубранного снега, которым завалило вход. Об этом сообщили в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Судья пошел в суд, чтобы вершить правосудие, но встретил на пути препятствие в виде огромных сугробов прямо перед входом. Снегом завалило и калитку. Чтобы отправить преступника за решетку, пришлось бы не только пробираться через сугробы, но и перелезать через забор.

«Судье, секретарю, прокурору не пройти. Конвою не проехать», — так описали ситуацию в пресс-службе судов.

За уборку снега там ответственны местные власти. Председатель суда звонил в МО Колпино, но трубку никто не брал.

Источник: Теlеgrаm-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

Но в итоге коммунальщики все же приехали на место. Прошло около часа, и тропинку в суд расчистили.

Проблемы с уборкой снега в Петербурге отмечают уже не первую зиму, но в этом году жалоб на коммунальщиков стало еще больше, учитывая, что появились еще и проблемы с вывозом мусора.