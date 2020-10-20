Прокурор заявил, что Пашаев не давил на Ефремова

Прокурор Диана Галиуллина, участвующая в рассмотрении жалоб на приговор Михаилу Ефремову, высказалась о работе Эльмана Пашава. Она не считает, что бывший адвокат актера давил на него.

«Мы считаем категорически необоснованными доводы Ефремова о том, что адвокатом Пашаевым на него было оказано давление», — заявила прокурор на заседании Мосгорсуда по апелляции на приговор Ефремову. Ее процитировало РИА «Новости».

Галиуллина уточнила, что артист писал письмо в защиту Пашаева, когда его лишали адвокатского статуса, а не жаловался на юриста.

Ранее СМИ сообщали, что в апелляционной жалобе Ефремов написал, что раскаивается в содеянном. Он признал себя виновным в смертельном ДТП и попросил смягчить приговор. Свое поведение на первых слушаниях по делу актер объяснил влиянием на него Пашаева.

Деятели искусства написали письмо в поддержку Ефремова. Они осуждают его поступок, но просят смягчить срок. Инициатором послания стал друг артиста — Никита Высоцкий.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Он сел за руль, будучи пьяным, и врезался в грузовичок курьера Сергей Захарова. Последний получил серьезные травмы. Несмотря на старания врачей, через несколько часов мужчина скончался. Актера признали виновным в аварии и осудили на восемь лет.