Прокурор зачитал отрывки из дневника убитой историком Ещенко

Прокурор по делу историка Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве своей аспирантки, зачитал выдержки из личного дневника погибшей. В нем девушка фиксировала свои достижения, описывала бытовую жизнь с историком и, судя по записям, не считала себя красивой.

В своих заметках Ещенко сравнивала отношения своих родителей и ее собственные с историком, пишет Regnum.

Соколова она называла супругом, хотя официально они расписаны не были. Девушка писала, что не хочет повторять модель семьи своих родителей — в своем доме она хочет видеть много гостей и быть другом для своего супруга. Каждый раз она подчеркивала, что сама должна определять свою судьбу.

«Только я решаю, какой будет моя жизнь», — писала Ещенко.

Погибшая описывала, что кроме учебы старается быть примерной женой: убирает дом и готовит возлюбленному вкусную еду. В дневнике она вспоминала свою родину, отмечала, что скучает по кубанской природе и родителям.

Часть записей относилась к прошлому девушки. Так, например, она написала, что не считает себя красивой. Она собирает волосы, потому что в детстве мама ей говорила, что распущенные и длинные ей не идут. Девушке также не нравился ее нос. По ее мнению, он являлся «причиной всех ее несчастий». Свои убеждения она подкрепляла словами своей бабушки, которая объясняла ей, что красота — не главная ее черта, зато она умная.

В своих хаотичных записях Ещенко писала о достижениях в учебе и работе. Каждый раз она напоминала себе будущей, что нужно не останавливаться на достигнутом и развиваться дальше.

Экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. По мнению следствия, он выстрелил в девушку из обреза. Затем он расчленил тело и по частям топил его в реке Мойке.

На днях в суде зачитали переписку между Ещенко и Соколовым, которая была незадолго до убийства. Из оглашенных материалов следует, что отношения между ними обострились. Девушка не стеснялась оскорблять его вместе с детьми и открыто выражала ненависть.