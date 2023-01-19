Общество 19 января 2023, 17:46 Прокурор Тюмени потребовал развести пару, в которой мужчина сменил пол

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Прокурор Тюмени потребовал развести пару, в которой 33-летний мужчина принял решение сменить пол. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы судов области.

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Мужчина обратился в ЗАГС с просьбой о смене фамилии, имени, отчества и пола в документах. Сотрудники ведомства удовлетворили его просьбу. Однако ситуацией заинтересовался прокурор. Он обратился в Центральный районный суд с требованием о расторжении замужества. В своих действиях он опирался на законы, запрещающие однополые браки в стране.