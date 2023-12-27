27 декабря 2023, 19:20
Прокурор попросил шесть и семь лет колонии двум участникам «Маяковских чтений»
В Тверском суде Москвы прошли прения сторон по делу участников «Маяковских чтений». Прокурор потребовал отправить Егора Штовбу и Артема Камардина на шесть и семь лет в колонию из-за чтения оскорбительных стихов о Донбассе, сообщило РИА «Новости».
По данным агентства, гособвинитель также попросил штраф для обоих подсудимых в размере 500 тысяч рублей.
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В материалах суда указано, что участники «Маяковских чтений» проходят по двум уголовным делам — о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и о действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия.
Суд также приговорил ранее по этому делу Николая Дайнеко. Ему назначили наказание в виде четырех лет колонии.
Осенью прошлого года несколько человек устроили несанкционированную акцию рядом с памятником Маяковскому в Москве. Участники мероприятия прочитали стихи, которые оскорбили ополченцев и детей Донбасса. После задержания чтецы принесли свои извинения, следствие возбудило против них уголовное дело об экстремизме.
Накануне Дорогомиловский суд Москвы признал виновным полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова в административном нарушении. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
Суд
Экстремизм
Москва 2023
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