Прокурор попросил посадить на 6 лет девушку, сбившую детей в Солнцеве

Прокурор попросил суд дать реальный срок Валерии Башкировой, которая 16 июня сбила трех детей на пешеходном переходе в Солнцеве. От полученных травм два ребенка скончались в больнице.

«В суде государственный обвинитель прокуратуры Москвы в ходе прений сторон попросил назначить Башкировой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года», — отметили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В сообщении также отметили, что прокурор попросил удовлетворить гражданские иски потерпевших в полном объеме.

ДТП произошло днем 16 июня на улице Авиаторов в районе Солнцево. Валерия Башкирова сбила семью с тремя детьми, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Основной удар пришелся на детей, которые находились впереди взрослых. В результате столкновения погибли два старших ребенка — трех и четырех лет. Они скончались в больнице от полученных травм. Третий ребенок получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В момент ДТП ему было девять месяцев.