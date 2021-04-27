Прокурор попросил от 7 до 16 лет колонии для бывших полицейских по делу Голунова

Прокурор попросил дать бывшим полицейским, которые проходят по делу Ивана Голунова, от 7 до 16 лет. Их обвиняют в незаконном задержании журналиста.

«Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить Дениса Коновалова к семи годам, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева — к 12 годам», — рассказал РИА «Новости» адвокат одного из обвиняемых.

Он добавил, что признавшему вину Денису Коновалову прокурор просит дать семь лет. Заседание прошло в Мосгорсуде в закрытом режиме.

Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года. Полиция изначально утверждала, что у него нашли мефедрон. Ситуация вызвала бурный общественный резонанс. В конце концов журналиста отпустили. Уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Сам Голунов с самого начала говорил, что ему подбросили наркотики.

Ряд полицейских, в том числе двух генералов, позже уволили по решению главы МВД Владимира Колокольцева. В отношении пятерых из них завели уголовное дело. Все, кроме Коновалова, находятся в СИЗО.