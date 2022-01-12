Прокурор Москвы обозначил приоритеты столичной прокуратуры

Прокурор Москвы, государственный советник юстиции второго класса Денис Попов обсудил с «Вечерней Москвой» приоритетные задачи и цели, которые стоят перед столичной прокуратурой.

По словам Попова, на первое место поставлена работа с населением. Он подчеркнул, что ведомство тщательно изучает все доводы каждого поступившего обращения.

«При необходимости встречаемся с гражданином, уточняем либо разъясняем суть принятого решения. Наша задача не просто выслушать, а вникнуть и помочь решить проблему заявителя, обратившегося к нам», — обратил внимание собеседник издания.

Он объяснил, что итоговая цель работников прокуратуры заключается в устранении нарушений и восстановлении притесненных прав граждан.